Son Dakika Haberleri: Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu
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Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu

46 dakika önce

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu.

Novi Pazar ile Konya

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar ile Konya "kardeş belediye" oldu.

Novi Pazar Belediye Meclisinde bugün yapılan toplantıda, Konya ile "kardeş belediye" olma kararı alındı.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok şehri ile iş birliğini arttırmayı hedeflediklerini, bu iş birlikleri sayesinde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

"Kardeş belediye" olma girişiminin Konya'da yaşayan Boşnak kökenliler tarafından başlatıldığını aktaran Bisevac, Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenlilerin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bisevac, Konya Büyükşehir Belediyesinin Novi Pazar'daki devlet hastanesine ekipman yardımı için harekete geçtiğini sözlerine ekledi.

Novi Pazar'ın, Düzce'nin yanı sıra İstanbul'un Bayrampaşa ve Pendik, İzmir'in Bornova belediyeleri ile de kardeş belediye protokolleri bulunuyor.

Sırbistan Karadağ, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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