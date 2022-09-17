Sırbistan'da "2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da "2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması" düzenlendi

17.09.2022 22:15
Sırbistan'da "2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması" düzenlendi

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar kentinde "Sancak Barış Oku" isimli bölgesel okçuluk yarışması düzenlendi.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar kentinde "Sancak Barış Oku" isimli bölgesel okçuluk yarışması düzenlendi.

Sancak Oyunları ve Sancak Bölgesel Turizm Birliği tarafından Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) ve Novi Pazar ile Tutin belediyelerinin destekleriyle bu yıl 2. kez düzenlenen yarışmaya Sırbistan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan da yarışmacılar katıldı.

Kadın ve erkeklerde 36 katılımcının mücadele ettiği yarışmaya katılan Mirjana Mratinkovic, okçuluk sporuyla Yunus Emre Enstitüsü (YEE) aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, okçulukta en önemli meselenin dikkat olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'dan Irfan Mehmet de okçuluğun ülkesinde YEE ve Okçular Vakfı desteğiyle 2007'den bu yana aktif bir şekilde ilgi gördüğüne işaret ederek, "Osmanlı döneminde zirvede olan geleneksel okçuluk sporunda okçular 600 metre uzağa ok fırlatırdı. Bunu başarmak için 3 yıl çalışırlardı. Okçuluk uzun antrenman, disiplin ve konsantrasyon gerektiren bir spor." dedi.

Yarışma kapsamında kazanan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

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Kaynak: AA

Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da '2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

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