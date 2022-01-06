Üye Girişi
Nowitzki'nin forması Dallas'ta tavana asıldı - Son Dakika

Nowitzki'nin forması Dallas'ta tavana asıldı

06.01.2022 15:07
Nowitzki'nin forması Dallas'ta tavana asıldı

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ikon oyuncularından Dirk Nowitzki'nin 41 numaralı forması, Mavericks'in maçlarını oynadığı American Airlines Center'in tavanına asılarak emekli edildi.

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ikon oyuncularından Dirk Nowitzki'nin 41 numaralı forması, Mavericks'in maçlarını oynadığı American Airlines Center'in tavanına asılarak emekli edildi. Almanya'nın yetiştirdiği en ünlü sporculardan, basketbol ikonu Dirk Nowitzki, 21 yıl formasını giydiği NBA takımı Dallas Mavericks tarafından forması tavana asılarak onore edildi. Böylece, başta NBA olmak üzere dünya çapında çok sayıda basketbol liginde uygulanan geleneğe göre Nowitzki'nin 41 numaralı forması emekli edilmiş oldu. Bu da, bundan böyle Mavericks takımında hiçbir oyuncunun bu sırt numarasını taşımayacağı anlamına geliyor.

"41 Forever" başlığı altında, American Airlines Center'de düzenlenen törene, eşi Jessica Olsson ve çocukları Malaika, Max ve Morris ile katılan 43 yaşındaki Nowitzki, yaptığı konuşmada taraftarlara ve ailesine, kendine verdikleri destek için teşekkür etti. Dallas Mavericks – Golden State Warriors (99: 82) karşılaşması öncesinde düzenlenen ve 20 dakika süren törende, 2011 yılında Nowitzki öncülüğünde NBA şampiyonu olan ve aralarında şu an Mavericks'in koçluğunu yapan Jason Kidd'in de olduğu Dallas ekibinin tüm oyuncuları hazır bulundu. Ayrıca törene NBA Başkanı Adam Silver ve Dallas Mavericks Kulüp Başkanı Mark Cuban da katıldı.

En başarılı yabancı oyuncu

NBA'de 14 kez Allstar seçilen Nowitzki, Dallas Mavericks tarihinin en fazla sayı atan, en çok maça çıkan, en çok ilk beşte başlayan, en fazla dakika alan, en çok ribaund toplayan, en fazla üç sayı ve serbest atış isabeti bulan ve en çok blok yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Nowitzki ayrıca, 21 yıllık kariyerinde attığı 31 bin 560 sayı ile, NBA'de en fazla sayı atan yabancı oyuncu unvanına sahip. Alman sporcu tüm oyuncular arasında ise attığı sayı açısından, Kerim Abdulcabbar, Karl Malone, LeBron James, Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın ardından NBA tarihinin en başarılı 6. ismi.

Dallas'ta halihazırda bir caddeye de adı verilen Dirk Nowitzki'nin, Mavericks'in maçlarını oynadığı American Airlines Center'in önüne yakında heykeli dikilecek.

SID,dpa/ ET,BK

(c)

YORUMLAR
500

Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, Almanya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Nowitzki'nin forması Dallas'ta tavana asıldı - Son Dakika


94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım         
14:59
Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!         
14:55
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Nowitzki'nin forması Dallas'ta tavana asıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement