NRA, Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planına desteğini açıkladı - Son Dakika
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NRA, Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planına desteğini açıkladı

18.05.2022 17:51
NRA, Fukuşima'daki atık suyun boşaltım planına desteğini açıkladı

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planını desteklediğini açıkladı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planını desteklediğini açıkladı.

NRA yetkilileri, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının, Aralık 2021'deki atık suyun denize boşaltılması planının değerlendirilmesi talebine yönelik düzenlediği 13 toplantı sonrası karar verdi.

Bu kapsamda sulandırma tesisinin işlevi, risk yaşanması halinde faaliyetin askıya alınması yöntemleriyle deprem ve tsunamiye karşı alınacak tedbirler dahil çeşitli safhalar incelendi.

"Güvenli ve çevreye riski minimal" şeklinde nitelediği boşaltım planını desteklediğini açıklayan yetkililer, böylelikle, santralin devreden çıkarılması çalışmaları için TEPCO'nun alan kazanacağını bildirdi.

NRA Başkanı Fuketa Toyoşi, yaptığı açıklamada, "ihtiyatlı şekilde" hazırlanan planda, "Risk yaşanması halinde, radyasyonun çevreye etkisi yine de yasal sınırın altında gerçekleşecek." dedi.

Japon kuruluş, plana yönelik resmi onayı TEPCO'ya gelecek ay içerisinde vermeyi planlıyor. Bu süre zarfında boşaltım planına yönelik kamuoyundaki görüş ve önerilere kulak verilecek.

Grossi, Japonya'da

Öte yandan Japonya'ya gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Hagiuda Koiçi ile bir araya geldi.

Bakan Hagiuda, geçen ay yayımlanan UAEA değerlendirme raporunun, söz konusu planın uygulanışında "başat bir adım" olduğunu belirterek, Grossi'ye teşekkürlerini bildirdi.

METI'ye göre görüşmede Grossi, ajansın, "trityum haricinde radyonüklidlerden arındırılan atık suyun kamu sağlığına ve çevreye zararlı etkisinin olmayacağına" yönelik güvence aldığını söyledi.

Ziyareti kapsamında Grossi'nin hafta içinde kuzeydoğudaki Fukuşima'ya giderek nükleer santrali gözlemlemesi bekleniyor.

Denize tahliye 2023'ün bahar aylarında başlayacak

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak ve litre başına 1500 bekerel seviyesinde sulandırılarak, seyreltilecek.

Tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu, denizin altına inşa ettiği borularla santralden bir kilometre açıkta, periyotlar halinde okyanusa salıverecek.

İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye periyodunun, 2023'ün bahar aylarında başlatılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Fukuşima, Nükleer, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

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