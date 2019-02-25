Son Dakika Haberleri: Nrc Genel Sekreteri Egeland: "Yemen'in Yardımdan Çok Daha Fazlasına İhtiyacı Var"

Nrc Genel Sekreteri Egeland: "Yemen'in Yardımdan Çok Daha Fazlasına İhtiyacı Var"

36 dakika önce

Norveç Mülteci Ajansı (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yarın gerçekleştirilecek olan Yemen İçin Uluslararası İnsani Yardım Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Yemen'in yardımdan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nrc Genel Sekreteri Egeland:
Norveç Mülteci Ajansı (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yarın gerçekleştirilecek olan Yemen İçin Uluslararası İnsani Yardım Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Yemen'in yardımdan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Norveç Mülteci Ajansı (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Birleşmiş Milletlerin (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen'deki insani krize yönelik yarın gerçekleştireceği uluslararası üst düzey insani yardım konferansı öncesinde açıklamalarda bulundu. Egeland, Yemen'in yardımdan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yemen'de milyonlarca hayat tehlikede. Hükümetleri bu korkunç insan yapımı felaketin yarattığı ihtiyaçları karşılamak için finansmanı artırmaya çağırıyoruz" dedi.

Cenevre'de gerçekleştirilecek olan Yemen İçin Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda yıllarca süren çatışma ve mahrumiyetten muzdarip 19 milyon kişiye uluslararası destek aranacak.

Egeland, "Yemen'e insani yardım için son bir yılda en çok bağışta bulunanların ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olması tesadüf değil. Toplam bağılın yüzde 60'ını bu üç ülke finanse ederken İngiltere yüzde 5'ini finanse etti. Bu ülkeler savaşın her iki tarafındaki ülkelerle birlikte aynı zamanda 24 milyon Yemenliyi yardıma muhtaç bırakan savaşa katkıda bulundu. Bu rakam, tüm Yemen nüfusunun dörtte üçünden fazladır. Bu acımasız savaşa dahil olmayan hükümetlerden de daha fazla paraya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Silah ticareti yapan ya da çapraz ateşe yakalanan Yemenli sivillere bomba atan devletlerin ikiyüzlülüğüne bir son verilmesi gerektiğini ifade eden Egeland, "Yemenliler paradan çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyorlar. Yardım dağıtımında siyasi ve askeri makamların müdahalesine son verilmesi gerekiyor. Ayrıca, ablukanın kaldırılması, tüm limanların ve havaalanlarının yeniden açılması, kamu hizmetlerinin yenilenmesi ve çatışmaya son vermesi için ülke çapında ateşkes yapılması gerekiyor. İnsanların içinde bulunduğu acı döngüyü kırmanın tek yolu budur" dedi. - OSLO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

İsviçre, Cenevre, Yemen, Güncel
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