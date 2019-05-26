Son Dakika Haberleri: NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş

NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş

2 saat önce

NEW ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan bir hack yazılım programının bilgisayar korsanlarının eline geçtiği belirtildi.

NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş, System.String[]
NEW ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan bir hack yazılım programının bilgisayar korsanlarının eline geçtiği belirtildi.
New York Times'ta yer alan habere göre, NSA tarafından Microsoft tabanlı bilgisayarları ele geçirmek için oluşturulan "EternalBlue" yazılımı bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi ve ABD'deki bazı şehirlere yönelik siber saldırıda kullanıldı.
NSA çalışanları 5 yıl önce Microsoft'ta tespit ettikleri açıklar üzerinden EternalBlue'yu istihbarat amaçlı kullanırken, yazılımın dışarıya sızmasıyla özellikle Rusya, Kuzey Kore, Çin gibi ülkelerdeki bilgisayar korsanları tarafından tehditle para kazanmak amacıyla kullanılır hale geldi.
Korsanlar, Teksas'tan Pensilvanya'ya ABD'deki birçok şehirde hastaneleri, havalimanlarını, demir yollarını, gemicilik faaliyetlerini ve ATM'lerin kullanımını felç etti. En son Baltimore'da devlet dairelerindeki bilgisayar sistemini ele geçiren korsanlar, çalışanları e-posta bile gönderemez hale getirdi ve 100 bin dolar fidye istedi.
Haberde, EternalBlue hackleme yazılımının 2017'de Ruslar tarafından Ukranya'ya karşı kullanımı sonucu FedEx'in 400 milyon dolar, ilaç şirketi Merck'in ise 670 milyon dolar kayıp yaşadığı ifade edildi.
NSA'nın yıllardır söz konusu siber saldırı silahının çalındığını gizlediği belirtilen haberde, ancak geçen ay kendilerini "Gölge Komisyoncuları (Shadow Brokers)" olarak tanımlayan kimliği belirsiz grubun yazılımı internet ortamına düşürmesi sonucu Microsoft'u bilgilendirmek zorunda kaldığı savunuldu.
Microsoft'un güvenlik açığını kapamak için güncelleme yayınladığı fakat özellikle ABD'de dijital güvenliği yeterince korunaklı olmayan şehirlerin bu yazılım üzerinden hala siber saldırılara açık olduğu vurgulanan haberde uzman görüşüne de yer verildi. Johns Hopkins Üniversitesinden siber güvenlik uzmanı Thomas Rid, çalınan yazılımın dünyanın "en yıkıcı ve en pahalı NSA ihlali" haline geldiği değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:49 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, New York Times, Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]