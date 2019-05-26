Son Dakika Haberleri: NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş

NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş

2 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından kullanılan "EternalBlue" adlı hack yazılım programının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ve bu yolla ABD'deki bazı şehirlere fidye amaçlı saldırı yapıldığı belirtildi.

NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından kullanılan "EternalBlue" adlı hack yazılım programının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ve bu yolla ABD'deki bazı şehirlere fidye amaçlı saldırı yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:58 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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