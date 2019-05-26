NSA'nın hackleme programı bilgisayar korsanlarının eline geçmiş
2 saat önce
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından kullanılan "EternalBlue" adlı hack yazılım programının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ve bu yolla ABD'deki bazı şehirlere fidye amaçlı saldırı yapıldığı belirtildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:58
Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından kullanılan "EternalBlue" adlı hack yazılım programının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ve bu yolla ABD'deki bazı şehirlere fidye amaçlı saldırı yapıldığı belirtildi.
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