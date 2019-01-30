Son Dakika Haberleri: Nsu 2.0'da Yeni İpuçları!

Nsu 2.0'da Yeni İpuçları!

1 saat önce

SUDDEUTSCHE gazetesinin haberine göre avukat Seda Başay Yıldız yeni tehdit mektupları aldı ve bu mektuplar da Hessen Eyaleti Asayiş Şubesi psikologları tarafından incelendi.

Nsu 2.0'da Yeni İpuçları!, System.String[]
SUDDEUTSCHE gazetesinin haberine göre avukat Seda Başay Yıldız yeni tehdit mektupları aldı ve bu mektuplar da Hessen Eyaleti Asayiş Şubesi psikologları tarafından incelendi. Psikologlara göre tehditler Frankfurt polisinden gitti. Tehdit mektuplarında büyük harflerle yazılan 'HLKA' harfleri, Hessen Eyalet Asayiş Şubesi'nin başharflerine işaret ediyor. Bu kısaltılmış isim ise sadece Hessen'de görev yapan polisler arasında kullanılıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 6 polisin gözaltına alınmasından sonra da tehdit mektuplarının devam etmesi.

Münih'te 5.5 yıl süren NSU davasında Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız, 'NSU 2.0' imzalı mektuplarla kızı ve ailesiyle tehdit edilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:46 

Hessen, Güncel
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