Nsu'dan Önce 'Olmayan' Aşırı Sağcı Teröristlere 12 Ayrı Terör Davası

FEDERAL Meclis Başkanvekili ve Sol Parti milletvekili Petra Pau'nun meclise sunduğu soru önergesini cevaplandıran federal hükümet, 2012 ile 2018 arasında aşırı sağcı teröristlere 12 ayrı terör davasının açıldığını açıkladı.

FEDERAL Meclis Başkanvekili ve Sol Parti milletvekili Petra Pau'nun meclise sunduğu soru önergesini cevaplandıran federal hükümet, 2012 ile 2018 arasında aşırı sağcı teröristlere 12 ayrı terör davasının açıldığını açıkladı. NSU'nun cinayet ve eylemlerinin ortaya çıkmasından sonra aşırı sağ terörle ilgili araştırmalar yapmakla tanınan Pau "NSU ortaya çıkmadan 10 ay önce federal savcılık, aşırı sağ terör ile ilgili hiçbir soruşturma olmadığı bilgisini paylaşmıştı" hatırlatmasında bulundu.



SONUÇLANAN DAVALAR



Federal savcılığın sürdürdüğü soruşturma sonunda açılan terör davalarından biri 2018 yılında sonuçlandı. Hükümetin verdiği bilgiye göre Freital Grubu adlı aşırı sağcı terör örgütü üyesi sekiz terörist Dresden ve Freital'da mültecilere saldırılar gerçekleştirmekten hapis cezası aldı. Teröristler dört ile 10 yıl arasında cezalara çarptırıldı. Hükümetin soru önergesine verdiği cevaba göre Münih'te görülen başka bir davada Oldschool Socity adlı aşırı sağ terör grubu üyeleri hapis cezası aldı. Borna'da mültecilerin barınma yurtlarına yönelik saldırı hazırlığı içindeyken yakalanan teröristler, 2017 yılında tamamlanan yargılanma sonunda üç ile beş yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.



HEİKO MAAS'A SUİKAST



Ayrıca hala devam eden davalar da var. Bunlardan biri olan ordu mensubu Franco A.'nın davası henüz başlalmadı. Federal savcılığın hazırladığı iddianameye göre orduda subay olan Franco A, şimdilerde Dışişleri Bakanı olan dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas'a suikast planladı. Kendisini mülteci olarak tanıttığı için suikastı da mültecilerin üzerine yıkmayı hesaplayan Franco A. 2017 yılında yakalandı. Ancak federal savcılığın hazırladığı iddianame henüz kabul edilmedi.

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