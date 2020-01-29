NTB Başkanı Sarı, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
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NTB Başkanı Sarı, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi

6 saat önce

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdiSarı gazetecilere yaptığı açıklamada, Nizip'in 2018 ihracat rakamının 138 milyon 539 bin 992 dolar olduğunu hatırlattı.

NTB Başkanı Sarı, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Sarı gazetecilere yaptığı açıklamada, Nizip'in 2018 ihracat rakamının 138 milyon 539 bin 992 dolar olduğunu hatırlattı.

İhracat rakamlarının 2019 yılı sonunda yüzde 13,39'luk artışla 157 milyon 88 bin 383 dolara yükseldiğini ifade eden Sarı, Nizip ihracatının yüzde 71'ini hububat, yağlı tohumlar, kuru meyve ve mamulleri sektörlerinin oluşturduğunu belirtti.

Sarı, Nizip'in elde ettiği ihracat başarısını arttırarak sürdüreceğine inandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Nizip olarak 2020 yılında ihracat rakamlarını ve istihdam sayısını artırmak için azimle ve sabırla çalışarak yeni pazarlarla yeni hedeflere ulaşmaya gayret göstermeye devam edeceğiz. İhracat rakamlarının artmasını ve istihdama katkı sağlamasını, kaynak kullanımını en iyi şekilde yapılması temenni ediyorum. İhracat rakamlarının elde edilmesinde gece gündüz demeden çalışan, üreten bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyor, 2020 yılının ülkemiz ve Nizip ihracatı adına başarılı bir yıl olmasını diliyorum."

İhracat, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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