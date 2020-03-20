NTB Başkanı Sarı'dan

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni değerlendirdi

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan, küresel bir sağlık sorunuyla karşı karşı karşıya olduklarını ve bu süreçte 100 milyar lira değerinde bir destek paketinin düşünülmesini ve hayata geçirilmesini çok doğru bulduklarını söyledi.

"En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana kadar bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır." diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte üyelerimizin ticari ve sosyal talep, sorun ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla görevde olduğumuzu belirtmek isteriz. koronavirüsün ortaya çıkardığı belirsizlik ve tedirginlik, toplumsal ve ticari hayatı olumsuz etkilemektedir. Zaman, duyarlılık ve fedakarlık zamanıdır. Kurumlar kadar tek tek bireyler de dikkatli olmalı, bilim kurulu uyarılarına uygun yaşamalı, fırsatçılık, stokçuluk gibi yanlışlardan sakınmalıdır. Özellikle belirtmek isteriz ki gıda, perakende noktaları ve merkez depolarda ve marketlerde, hiçbir tedarik sıkıntısı yoktur. Bu yıl verimden de çok umutluyuz. İki ay sonra yeni hasat ürün bekliyoruz. Ürün rekoltesi de bu yıl inşallah çok iyi olacak. Yaklaşık 3 aydır dünya gündeminde olan bir sorun karşısında paniğe kapılmanın anlamı ve yararı yoktur. Devletimiz tüm riskleri göz önünde bulundurarak, ilk andan itibaren tüm önlemleri almıştır. Bu durumda yapılması gereken en önemli husus, duyarlı ve hassas davranmanın toplumsal bir sorumluk olduğunu unutmamaktır."