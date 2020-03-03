NTB Başkanı Sarı, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında, düzenli ve adaletli bir vergi sisteminin ancak tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt dışının ortadan kaldırılması ile mümkün olduğunu belirtti.

Muhasebeciliğin vatandaşların ve devletin ekonomik açıdan müreffeh hale gelmesi için mühim ve etkin bir rol oynadığını ifade eden Sarı, "Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören, bu nedenle serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini ifa etmekte olan tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.