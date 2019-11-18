NTB'de bilgilendirme semineri düzenlendi

Nizip Ticaret Borsası'nda (NTB), KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi konulu seminer düzenlendi.

Nizip Ticaret Borsası Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan Halk Sigorta temsilcisi Enis Emre Yaylak, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskinin teminat altına alındığını ifade eden Yaylak, mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan KOBİ'lere bu sistem ile ciddi bir imkan sunulduğunu dile getirdi.

Yaylak, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.