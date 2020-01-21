NTO Başkanı Arslan; "Mali müşavirlerimiz olmazsa olmazımız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi NTO Başkanı Arslan; 'Mali müşavirlerimiz olmazsa olmazımız' - Son Dakika Ekonomi

NTO Başkanı Arslan; "Mali müşavirlerimiz olmazsa olmazımız"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO), Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na (SMMMO) kayıtlı meslek mensuplarıyla bir araya geldi.

NTO Başkanı Arslan;

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO), Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na (SMMMO) kayıtlı meslek mensuplarıyla bir araya geldi.


Nazilli Ticaret Odasının (NTO) ev sahipliğinde ve kurumsal istişare ve dış paydaş organizasyonları çerçevesinde yapılan toplantıya Aydın SMMMO'na kayıtlı, NTO sorumluluk sahasında bulunan muhasebeciler katıldı. Toplantıda iş hayatında yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri konuşuldu.


Aydın SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Yörüyen, yaptığı konuşmada "Kurumsal dayanışma ve iş birliği amacıyla Nazilli Ticaret Odası ile birçok kez bir araya gelmekteyiz. SMMMO adına, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'e davetleri için teşekkür ederim" dedi.


NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, "Odamız faaliyet ve çalışmalarında mali müşavirlerimizin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çünkü üyelerimizin birçok işlemi Mali Müşavirlerin bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle onlardan gelecek her türlü öneri ve görüşleri bizim için önem arz etmektedir. Her yıl olduğu gibi programımız dahilinde en önemli paydaşımız olan SMMMO ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onlardan gelecek her türlü öneri ve iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Odamız Meclisi ve Yönetim Kurulu adına, SMMMO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri nezdinde katılan tüm meslek mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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