Nto Başkanı Nuri Arslan, İstihdam Seferberliği 2019 Toplantısında Bölgeyi Temsil Etti

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtım toplantısında bölgeyi temsil etti.

AYDIN (İHA) – Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtım toplantısında bölgeyi temsil etti.



Toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi. Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle bir hızlı hareket eden bakanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte 2019 İstihdam Seferberliğini başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. Sloganımız 'Burası Türkiye Burada İş Var'. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada AŞ var, Burada gelecek var diyoruz" şeklinde konuştu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, ülke ekonomisinin son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun geçen beş yılında ciddi risklere maruz kaldığını belirtti. Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin güçlenerek geride bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini söyledi. Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerin ve hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, "İş Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar yükseldiğini aktardı.



Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 milyona ulaştı." diye konuştu.



Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Bu ülkenin sanayici ve tüccarları ekonomik savaşın askerleridir. Her zaman ve her koşulda elini taşın altına koyan, risk alan, üretimden vazgeçmeyen Türk yatırımcısı ve sanayicisidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına ilk katılan meslek örgütünün bir parçası olmaktan memnunum. Tüm Oda üyelerimizin desteklerden yararlanarak İstihdam seferberliğine katılacaklarını ümit ediyorum. Yeni teşvikler ülkemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

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