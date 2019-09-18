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NTO'da E-Dönüşüm semineri düzenlendi

2 saat önce

Nizip Ticaret Odası (NTO) ve FİG Bilgi Teknolojileri işbirliği ile E-Dönüşüm bilgilendirme semineri Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı salonunda düzenlendi.

NTO'da E-Dönüşüm semineri düzenlendi, System.String[]

Nizip Ticaret Odası (NTO) ve FİG Bilgi Teknolojileri işbirliği ile E- Dönüşüm bilgilendirme semineri Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı salonunda düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan NTO Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah Altınbaş, seminerin FİG Bilgi Teknolojileri Firması ve Nizip Ticaret Odası arasında yapılan protokol kapsamında düzenlendiğini belirterek katılımcılara e-Dönüşüm ve yeni gelecek olan e- Maliye mevzuatı hakkında bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından FİG Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ahmet Tütüncüler, TÜRKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven ve TÜRKEP Bölge Müdürü Mustafa Kemal Sert tarafından "Kişisel verileri Koruma kanunu, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-MM konuları ve yeni gelecek olan e-Maliye mevzuatı hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Dönüşüm, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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