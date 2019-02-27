Son Dakika Haberleri: Nto'da Pazarlama Eğitimi Verildi

Nto'da Pazarlama Eğitimi Verildi

1 saat önce

Öğretim görevlisi Oğuzhan Aydın tarafından Nazilli Ticaret Odası (NTO) üyelerine Pazarlama eğitimi verildi.

Nto'da Pazarlama Eğitimi Verildi, System.String[]
Öğretim görevlisi Oğuzhan Aydın tarafından Nazilli Ticaret Odası (NTO) üyelerine Pazarlama eğitimi verildi.

Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışları ve Stratejik Pazarlama Planlaması gibi konulara yer verilen eğitimle NTO üyelerinin mesleki kariyerlerine de katkıda bulunuldu.

18.02.2019 Pazartesi günü başlayan Pazarlama Eğitiminde Pazarlamaya Giriş, Pazarlama Çevresi, Pazarlama Karması Yönetimi, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma konuları anlatıldı. Eğitimin 2.günü Satın Alma Karar Verme Süreci, Satın Alma Davranışları, Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Davranışları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin son günü ise Stratejik Pazarlama Planlaması, Portföy Analizi, BCG Büyüme/Pazar Payı Matrisi, SWOT Analizi hakkında bilgi verildi. En son katılımcılarla birlikte Uygulamaya Yönelik Swot Analizi çalışmaları yapılarak eğitime son verildi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan "Üyelerimize fayda sağlayan faaliyetler düzenleyerek üyelerimizin gelişimine katkıda bulunmak için gerekli olan eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:27 Kaynak: İHA

Oğuzhan Aydın, Nazilli, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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