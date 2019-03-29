Son Dakika Haberleri: Nto'da Tarım ve Hayvancılık Destekleri Anlatıldı

Nto'da Tarım ve Hayvancılık Destekleri Anlatıldı

1 saat önce

Tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin yararlanabilecekleri hibe oranları Nazilli Ticaret Odasında (NTO) açıklandı.

Nto'da Tarım ve Hayvancılık Destekleri Anlatıldı, System.String[]
Tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin yararlanabilecekleri hibe oranları Nazilli Ticaret Odasında (NTO) açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 5. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme toplantısı Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanları E. Gülsüm Bencik ve Akif Bıyık tarafından; tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik ve tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Süt ve Süt ürünleri, Kırmızı et ve kırmızı et ürünleri, Kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri, Su ürünleri, Meyve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren mevcut veya yeni işletmelerin, fiziki varlıklarına yönelik yatırımları için gerekli başvuru koşulları, paket içeriği ve hibe oranları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Canlı hayvan yetiştiriciliğinde (Süt ineği, Süt veren manda, Süt veren koyun, Süt veren keçi, sığır, Manda, Koyun, Keçi, broyler, Hindi, Kaz, Yumurta tavukçuluğu) faaliyet gösteren firmalara kapasite durumu ve bütçesine göre; Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut işletmeler için yüzde 40, Kapasite artırımı yapmayan mevcut işletmeler için yüzde50, Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim olduğu tüzel kişilikler için yüzde 60 hibe oranının söz konusu olduğunu belirttiler.

Ayrıca canlı hayvan, su ve süt ürünleri ile meyve sebze işleme tesisi olarak faaliyet gösteren firmaların da kapasite durumu ve bütçesine göre; Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (Ortaklık payının yüzde 50'den fazla) olduğu tüzel kişiler için yüzde 50, Gerçek ve tüzel kişiler için yüzde 40 hibe söz konusu olduğunu belirttiler.

Hayvancılık ve meyve-sebze sektörlerinde faaliyet gösteren veya yeni açılacak işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de katılım gösterdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Ekonomi
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