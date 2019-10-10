NTO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.

Özyurt, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekat başlattığını belirterek, son yıllarda Suriye'de yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın saldırıları önlemeyi, sınır güvenliğini arttırmayı ve güvenli bölge oluşturularak Suriyeli mültecilere yaşam alanı oluşturulmasını hedeflediğini anımsatan Özyurt, şunları kaydetti:

"Ordumuzun ve harekata katılan Mehmetçiklerimizin buradan muzaffer olarak çıkacaklarına olan inancımız sonsuzdur. Terör bataklıklarının temizlenmesi, bu temizliğin içeride ve sınırlarımızda yapılması elbette geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin en önemli teminatı olacaktır. Suriye sınırında yaşanan bu büyük sıkıntılar Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun ortak sorunudur. Yapılmakta olan harekatın başarıyla tamamlanması, PKK/PYD ve DAEŞ başta olmak üzere Türkiye'nin bölgedeki kırmızı çizgisini aşmaya çalışan bütün terör örgütlerinin o bölgeden temizlenmesi gerekiyor. Bu harekatla söz konusu temizliğin gerçekleştirileceğine inanıyor, terör guruplarıyla bölgede çatışmakta olan Mehmetçiklerimizin bu mücadeleden muzaffer olarak çıkmalarını temenni ediyorum."