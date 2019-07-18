Son Dakika Haberleri: NTO'dan gazi Uzman Çavuş Samet Deniz'e ziyaret
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NTO'dan gazi Uzman Çavuş Samet Deniz'e ziyaret

3 saat önce

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına yapılan saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Samet Deniz'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

NTO'dan gazi Uzman Çavuş Samet Deniz'e ziyaret, System.String[]
Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına yapılan saldırı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Samet Deniz'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Baba Mustafa Deniz tarafından karşılanan Özyurt ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mehmet Özyurt, şehitler ve gazilerin ülkenin geleceği için kendilerini feda ettiklerini belirterek, "Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan için destan yazan bütün evlatlarımıza, bütün kardeşlerimize ve gazilerimize, herbirine ayrı ayrı şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum." dedi.
Saldırıda yaşadıklarını anlatan gazi Uzman Çavuş Samet Deniz, sağlığı hakkında bilgi verdi.
Baba Deniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mehmet Özyurt, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:24 Kaynak: AA
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