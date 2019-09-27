NTO'dan öğrencilere ayakkabı yardımı

Nizip Ticaret Odası (NTO) ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine ayakkabı dağıttı.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleşen törende, NTO'nun geçen yıl 2 bin öğrenciye ayakkabı yardımında bulunduğunu, bu yardımların bu yıl da devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitime verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini ifade eden Şahin, "Kim ne kadar eğitime katkı sağlarsa bunun karşılığını millet olarak alırız. Bu yardımların yapılmasında emeği geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret Odası üyelerine çok teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise, eğitime olan katkı ve desteklerinden dolayı ticaret odasına teşekkür etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt' da NTO olarak yardımları geleneksel hale getirdiklerini ve sayının ise 2 binin altına düşürmemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Gelen yardımlar azalsa da Nizip Ticaret Odası olarak üzerine ekleme yaptıklarını belirten Özyurt şunları kaydetti.

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizi sevindirmek, başarılarına destek olmak amacıyla NTO ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu faaliyetlerin bir yardım gibi değil, yaklaşan kış şartlarında öğrencilerin başarısını arttıracak bir motivasyon olarak görülmelidir. Öğrencilerimizin, ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer fert olması en büyük temennimizdir."