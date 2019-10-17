Son Dakika Haberleri: NTO'dan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret
Son Dakika Güncel NTO'dan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret

NTO'dan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret

2 saat önce

Nizip Ticaret Odası (NTO) kardeş oda Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

NTO'dan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyaret, System.String[]

Nizip Ticaret Odası (NTO) kardeş oda Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kardeş oda çalışmaları kapsamında Hatay'ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt ve beraberindekiler, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Mehmet Özyurt, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut İri, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Salih Altun, Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Özyurt ve beraberindeki heyet, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Yardımcısı Salih Altun'a teşekkür ederek ve ziyaret anısına plaket takdim etti.

Mehmet Özyurt, Reyhanlı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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