NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi - Son Dakika

Nazilli Ticaret Odası Meclisi tarafından Tam Kapanma Tedbirleriyle ilgili yapılan toplantıda tam kapanmanın olumlu karşılandığı ancak tedbirler nedeniyle işyerini kapatmak durumunda olan işletmelerin mutlak surette desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayacak ve 17.Mayıs.2021 tarihine kadar sürecek Tam Kapanma Tedbirleri, zaten zor durumda bulunan bir çok işletme için telafi edilemeyecek sonuçlar oluşturacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında bu güne kadar açıklanan destekler maalesef beklentilerin çok altında kalmıştır. Üstelik kredi ve desteklerden yararlanamayan işletme sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Pandemi nedeniyle bu güne kadar verilen hibe ve kredi destekleri özellikle Basit Usul Deftere Tabi İşyerleri ile Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik çıkarıldığından kapsam dışında kalan çok sayıda işletme mağdur durumdadır. Kira desteği kapsamında daha önce açıklanan tutarların piyasadaki işyeri kiraları ile karşılaştırıldığında çok düşük kaldığı, bir çok işletmenin bu yardımdan faydalanamadığı görülmektedir. Kira desteği ile İlgili olarak; geri ödemesiz olmak şartıyla ölçek ve nevi'i ayrımı yapılmadan başta kapanmak zorunda kalan işletmeler olmak üzere tüm işyerlerinin ödediği aylık Kira Tutarının tamamının karşılanması talep edilmektedir. Kiraların destek kapsamına alınması halinde işletmeler için önemli bir kaynak oluşturulmuş olacaktır.

Özellikle tam kapanma tedbirleri kapsamında işyerini açamayacak olan işletme ve işyerleri için önceki dönemlerde yaptığı cirosu oranında karşılıksız Hibe Desteği verilmelidir. Çok sayıda hizmet işletmesi kar/zarar noktasını çoktan geçmiş acaba bir destek veya hibe alabilirmiyiz beklentisi içinde ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Borcu olmayan işletme sayısı yok denecek azdır. Başta Pandemi Kredilerinin Taksitleri Olmak Üzere Ticari Kredi Kartı ile Tüm Vergi, SGK Ödemeleri ve Resmi Tahakkuklardan doğan borçlar gelecek yıllara ertelenmelidir. İşletmelerin tüm resmi ödemeleri, vergiler ve harçlar ile ayrıca kredi ve kredi kartı ödemeleri gelecek yıllara ertelenmelidir. Tedbirler kapsamında işyerini açamayacak olan işyeri sahipleri için bu tedbirler mutlak surette uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok sayıda işletme ve işyeri bir daha açılmamak üzere faaliyetine son verecek, bu işyerlerinde istihdam edilen personel işsizler ordusuna dahil olacaktır. Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; tedbirler kapsamında kapanacak olan işyerlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerin zincir mağaza ve büyük marketlerde satılması düzenlenmelidir. Bilindiği üzere ülke genelinde çok sayıda şubesi ile faaliyette bulunan mağazalar her türlü ürün ve malzemeyi satabilmektedir. Ancak kapanma süreci içinde işyerini açamayacak olan işyerlerinden ihtiyacını karşılayamayan veya hizmet alamayan tüketiciler zorunlu olarak zincir mağazalara ve büyük marketlere yönlendirilmiş olacaktır. Bu nedenle mağaza, avm ve zincir marketlerin sağlayabileceği ürünler konusunda sınırlama getirilmesi gerekmektedir. Araç Muayane İstasyonlarının faaliyetleri muafiyet kapsamına alınmıştır. Ancak muayene istasyonlarından vize alabilmek için ücretini yatırdığı halde mekanik, elektronik bir hata veya eksiklik nedeniyle geri çevrilen araç sahipleriyle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Muayene İstasyonu tarafından tespit edilen hata veya arızayı tamir edecek sanayi işyerleri ile oto servisleri kapalı olacağından eksikliğin tamamlanması ancak 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra mümkün olacaktır. Bu nedenle 29/Nisan-17/Mayıs.2021 tarihleri arasında vize süresi sona eren araçların zorunlu muayene tarihlerinin 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya ücretini yatırdığı halde mekanik veya elektronik bir noksanlıktan dolayı geri çevrilen araçlara 30/Mayıs/2021 tarihine kadar cezai bir işlem yapılmaması talep edilmektedir. Kapanan işletmelerin 29/Nisan-17/Mayıs tarihleri arasında yapmak zorunda olduğu her türlü bankacılık işlemi ve ödemeleri ertelenmelidir. İşyeri kapalı olan, tahsilat ve ticari faaliyetini gerçekleştiremeyen kişiler ödemelerini ve bankacılık işlemlerini yapamayacağından dolayı aynı durumda bulunan tüm işletme sahiplerinin bankalar nezdinde yapmak zorunda oldukları, mağduriyet oluşturacak her türlü işlemlerinin Haziran ayı veya daha sonrasına ertelenmesi talep edilmektedir" denildi. - AYDIN