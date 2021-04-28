NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi - Son Dakika

NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi

28.04.2021 15:13
NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi, System.String[]

Nazilli Ticaret Odası Meclisi tarafından Tam Kapanma Tedbirleriyle ilgili yapılan toplantıda tam kapanmanın olumlu karşılandığı ancak tedbirler nedeniyle işyerini kapatmak durumunda olan işletmelerin mutlak surette desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Nazilli Ticaret Odası Meclisi tarafından Tam Kapanma Tedbirleriyle ilgili yapılan toplantıda tam kapanmanın olumlu karşılandığı ancak tedbirler nedeniyle işyerini kapatmak durumunda olan işletmelerin mutlak surette desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü başlayacak ve 17.Mayıs.2021 tarihine kadar sürecek Tam Kapanma Tedbirleri, zaten zor durumda bulunan bir çok işletme için telafi edilemeyecek sonuçlar oluşturacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında bu güne kadar açıklanan destekler maalesef beklentilerin çok altında kalmıştır. Üstelik kredi ve desteklerden yararlanamayan işletme sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Pandemi nedeniyle bu güne kadar verilen hibe ve kredi destekleri özellikle Basit Usul Deftere Tabi İşyerleri ile Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik çıkarıldığından kapsam dışında kalan çok sayıda işletme mağdur durumdadır. Kira desteği kapsamında daha önce açıklanan tutarların piyasadaki işyeri kiraları ile karşılaştırıldığında çok düşük kaldığı, bir çok işletmenin bu yardımdan faydalanamadığı görülmektedir. Kira desteği ile İlgili olarak; geri ödemesiz olmak şartıyla ölçek ve nevi'i ayrımı yapılmadan başta kapanmak zorunda kalan işletmeler olmak üzere tüm işyerlerinin ödediği aylık Kira Tutarının tamamının karşılanması talep edilmektedir. Kiraların destek kapsamına alınması halinde işletmeler için önemli bir kaynak oluşturulmuş olacaktır.

Özellikle tam kapanma tedbirleri kapsamında işyerini açamayacak olan işletme ve işyerleri için önceki dönemlerde yaptığı cirosu oranında karşılıksız Hibe Desteği verilmelidir. Çok sayıda hizmet işletmesi kar/zarar noktasını çoktan geçmiş acaba bir destek veya hibe alabilirmiyiz beklentisi içinde ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Borcu olmayan işletme sayısı yok denecek azdır. Başta Pandemi Kredilerinin Taksitleri Olmak Üzere Ticari Kredi Kartı ile Tüm Vergi, SGK Ödemeleri ve Resmi Tahakkuklardan doğan borçlar gelecek yıllara ertelenmelidir. İşletmelerin tüm resmi ödemeleri, vergiler ve harçlar ile ayrıca kredi ve kredi kartı ödemeleri gelecek yıllara ertelenmelidir. Tedbirler kapsamında işyerini açamayacak olan işyeri sahipleri için bu tedbirler mutlak surette uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok sayıda işletme ve işyeri bir daha açılmamak üzere faaliyetine son verecek, bu işyerlerinde istihdam edilen personel işsizler ordusuna dahil olacaktır. Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; tedbirler kapsamında kapanacak olan işyerlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerin zincir mağaza ve büyük marketlerde satılması düzenlenmelidir. Bilindiği üzere ülke genelinde çok sayıda şubesi ile faaliyette bulunan mağazalar her türlü ürün ve malzemeyi satabilmektedir. Ancak kapanma süreci içinde işyerini açamayacak olan işyerlerinden ihtiyacını karşılayamayan veya hizmet alamayan tüketiciler zorunlu olarak zincir mağazalara ve büyük marketlere yönlendirilmiş olacaktır. Bu nedenle mağaza, avm ve zincir marketlerin sağlayabileceği ürünler konusunda sınırlama getirilmesi gerekmektedir. Araç Muayane İstasyonlarının faaliyetleri muafiyet kapsamına alınmıştır. Ancak muayene istasyonlarından vize alabilmek için ücretini yatırdığı halde mekanik, elektronik bir hata veya eksiklik nedeniyle geri çevrilen araç sahipleriyle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Muayene İstasyonu tarafından tespit edilen hata veya arızayı tamir edecek sanayi işyerleri ile oto servisleri kapalı olacağından eksikliğin tamamlanması ancak 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra mümkün olacaktır. Bu nedenle 29/Nisan-17/Mayıs.2021 tarihleri arasında vize süresi sona eren araçların zorunlu muayene tarihlerinin 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya ücretini yatırdığı halde mekanik veya elektronik bir noksanlıktan dolayı geri çevrilen araçlara 30/Mayıs/2021 tarihine kadar cezai bir işlem yapılmaması talep edilmektedir. Kapanan işletmelerin 29/Nisan-17/Mayıs tarihleri arasında yapmak zorunda olduğu her türlü bankacılık işlemi ve ödemeleri ertelenmelidir. İşyeri kapalı olan, tahsilat ve ticari faaliyetini gerçekleştiremeyen kişiler ödemelerini ve bankacılık işlemlerini yapamayacağından dolayı aynı durumda bulunan tüm işletme sahiplerinin bankalar nezdinde yapmak zorunda oldukları, mağduriyet oluşturacak her türlü işlemlerinin Haziran ayı veya daha sonrasına ertelenmesi talep edilmektedir" denildi. - AYDIN

NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi

Nazilli, Kredi, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:52:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NTO tam kapanmaya evet dedi ama destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement