NTO, Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

NTO, Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı

15.10.2020 17:25
NTO, Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan ve konferans aracılığıyla yapılan toplantıya Nazilli Ticaret Odası'nı (NTO) temsilen Konsey üyesi ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile Ticaret Odası Konsey...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan ve konferans aracılığıyla yapılan toplantıya Nazilli Ticaret Odası'nı (NTO) temsilen Konsey üyesi ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile Ticaret Odası Konsey üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin başından bu yana yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra oda başkanları söz alarak sektörel sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Toplantıda konuşan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda yapılan değişiklik ile Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahası içinde yer alan altı ilçenin 3'üncü bölge destekleri kapsamına alındığı halde Nazilli'nin uygulama dışı bırakılması (Nazilli için 2.bölge destekleri uygulaması devam ettirilmektedir) ve sanayi yatırım alanlarının yetersizliği hakkında görüş bildirdi. Arslan konu hakkında yaptığı açıklamada "Pandemi sürecinin devam ettiği bu günlerde gerek yazılı gerekse sözlü olarak üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini aktarmak istiyoruz" dedi.

"Nazilli'nin 3.bölge destekleri kapsamına alınmalı"

Başkan Arslan konuşmasının devamında "Resmi Gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda yapılan değişiklik ile; bölgemizdeki Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılacak yatırımlar için 3.bölge destekleri uygulanacağı ilan edilmiştir. Sorumluluk sahamızda bulunan ilçelerde yapılacak yatırımların bundan böyle daha fazla teşvik alacak olmasından memnuniyet duyduk. Ancak aynı bölge içinde bulunan Nazilli'nin kapsam dışı bırakılmasının nedeni anlaşılamamıştır. Nazilli ilçesindeki yatırımlar 2.bölge destekleri kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir. Coğrafi konumu ve genel ekonomik yapısı itibariyle birbirlerinin benzeri olan ilçeler ile birlikte Nazilli'nin de 3.bölge desteklerinden faydalanması için kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Sanayi ve Yatırım Alanı Yetersizliği"

Belediyeler tarafından imara açılması planlanan ya da imara açılan sanayi alanları maalesef yatırım yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere rayiç değerinin çok üzerinde fiyatlar ile satılmakta ve bu alanda rant ekonomisi oluştuğunu ifade eden Başkan Arslan, "Nazilli başta olmak üzere sorumluluk bölgemizde bulunan özellikle Kuyucak, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde sanayi alanı ihtiyacı had safhadadır. Bir arazinin sanayi alanı içine alınması halinde değeri 10 kat artmaktadır. Sanayi alanı ihtiyacı için organize sanayi alanları (OSB) dışında bugüne kadar bir çözüm üretilememiştir. Küçük ölçekli bir işletmelerin OSB alanında yer almaması nedeni ile OSB dışında sanayi alanı ihtiyacı bulunmaktadır. Yatırım yapmak isteyen kişiler bedelini ödemek şartıyla bile uygun alan bulamamakta ya da arsa simsarları tarafından rayicin çok üzerinde satış fiyatı belirlenmektedir. İşletme sahibi kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini araziye yatırmak zorunda kalmaktadır. Özellikle Nazilli bölgesi gibi arazilerinin yarısından fazlasının tarım arazisi olarak kabul edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunun çözümünün TOKİ marifetiyle yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek sanayi alanları olduğunu düşünüyoruz. Sanayi-imalat parseli yapılması uygun olan araziler TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek başka bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir kar marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya (sanayi parseli vasfıyla) ve belirlenen sürede yatırımı bitirmek şartıyla satılması halinde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahaları daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır. Örneğin bölgemizde arazi fiyatları 15-30 tl/m2 arasındadır. Ortalama fiyatı 20 tl/m2 olan arazi 30 tl/m2 bile satın alınsa bu arazinin altyapısı ve imar durumu tamamlanmış, sanayi alanı haline gelmiş halinin maliyeti 80-90 tl/m2 olacaktır. Sanayiciye çok düşük bir kar marjıyla veya gerektiğinde hiç kar ilave edilmeden bu bedeller üzerinden satılması halinde hem arazi sahibi yerini değerinde sattığı için mağdur olmayacak hem de gerçek sanayici uygun maliyetle sanayi alanına kavuşmuş olacaktır. Böylelikle sadece üretim ve istihdam amacıyla hareket eden gerçek müteşebbisin önündeki engellerin önemli bir kısmı bertaraf edilecektir. TOKİ veya geçmişteki arsa ofisi benzeri bir kurumun bu konuda görevlendirilmesi ve gerekiyorsa mevzuat değişikliği için konunun ilgili makamlara iletilmesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

"Üniversitelerin açılmaması ekonomiyi etkiledi"

Pandemi sürecinin devam etmesi ve olası riskin önlenmesi amacı ile üniversitede eğitimler onlıne olarak devam ettiği belirten Başkan Arslan, "Üniversitelerin açılmaması sonucu başta özel yurt işletmecileri, emlak sektörü, özel eğitim kurumları olmak üzere tedarikçi firmalar ve dolasıyla tüm bölge ekonomik olarak olumsuz etkilenmektedir. Üniversitedeki bölümlerin yüz yüze eğitime açılmaması nedeniyle üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan NTO Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ise Pandemi sürecinde çıkan kredilerin ötelenmesini ve indirimli KDV uygulamasının 2021 yılında da devam etmesini belirtti. Bu sorunların detayları hakkında açıklamada bulundu

Meclis Başkanı Yüzügüler konuşmasının devamında, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi pandemi tedbirleri sürecinde desteklemek amacıyla uygulamaya konan Nefes, Cansuyu ve işe devam kredilerinden birçok üyemiz yararlanmış ve genel olarak kredi tahsisleri amacına ulaşmıştır. Geçen süre zarfında kredilerin ödemesiz dönemleri sona ermiştir. Daha sonra açıklanan kredilerde ise bir-iki ay içinde taksit ödemeleri başlayacaktır. Ancak ülkemizde mart ayında başlayan ekonomik darboğazın etkileri henüz geçmiş değildir. Geçen sekiz ayda piyasaların eski haline döndüğünü, ödeme gücünün arttığını söyleyemeyiz. Bu nedenle; üyelerimizden yoğun olarak kredi taksitlerinin ötelenmesiyle ilgili talepler almaktayız. Aksi takdirde küçük ve orta ölçekli birçok işletmemiz bu defa da ödeyemedikleri krediler nedeniyle zor duruma düşeceklerini ifade etmektedirler. Bu talebin dikkate alınmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle bozulan ekonomik dengeler ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomik kriz nedeniyle alınan önlemler arasında yıl sonuna kadar uygulanacak olan işyeri kira stopajı indiriminin 2021 yılında da sürdürülmesi istenmektedir. Ayrıca üyelerimiz, pandemi sürecinin önümüzdeki zaman diliminde de devam edeceği göz önünde bulundurularak bu yıl içerisinde verilen kredi, destek, vergi indirimleri gibi üye menfaatine yönelik tüm uygulamaların 2021 yılında da devam etmesini talep etmektedir" diye konuştu. - AYDIN

NTO, Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı

Meclis Başkanı, Türkiye, Nazilli, Ticaret, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa NTO, Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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