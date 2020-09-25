NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor - Son Dakika

NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor

NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor Aydın'da sorumluluk alanı en geniş Oda olarak bilinen Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölgenin ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da son teknolojiyi hizmetlerinde de kullanıyor.

NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor

AYDIN - Aydın'da sorumluluk alanı en geniş Oda olarak bilinen Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölgenin ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da son teknolojiyi hizmetlerinde de kullanıyor. Dün itibariyle uygulamaya konan son yeniliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Nazilli Ticaret Odası'na girişler teknoloji kontrolünde yapılıyor.

Oda hizmet binası girişinde uygulamaya konan görüntülü turnike sistemi ile pandemi ile mücadelede bir adım daha öne geçen Nazilli Ticaret Odası'na girişlerde ayak ve el dezenfektesi, maske kullanımı ve vücut ateş ölçümleri görüntülü sistemlerle yapılıyor. Oda personeli başta olmak üzere odadan hizmet alan üye ve ziyaretçiler tarafından büyük takdir gören uygulama sayesinde odadaki hizmetlerin aksamaması amacıyla hem çalışanların hem de misafirlerin sağlığı en üst düzeyde koruma amaçlanmış.

Uygulamanın dikkat çekici ve güvenilir olduğunu ifade eden misafirlerden Melike Küçüksakallı; "Ticaret odasında yapılan bu uygulama hem güvenlik hem de pandemi açısından çok iyi olmuş. Yüz tanımaya kadar her şeyi düşünülmüş olan bu sistem sayesinde güvenle gelerek işimizi yapabiliyoruz. Oda yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Üyelerden Zekeriya Arıcıoğlu da konuşmasında, "Başkanımız sağ olsun bu sıkıntılı dönemde böyle bir teknolojik altyapı kurarak sağlığımızı düşündüklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda cihaz sayesinde maskesiz veya ateş ölçmeden içeri alınamıyoruz. Her şekilde bizim maske takmamızı zorunlu kılıyor. Ateşimizin ölçülmesinden sonra kapı açılabiliyor. Bu uygulamayı Nazilli'ye getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bölgede birçok yeniliğe imza atan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise uygulamadan söz ederek çalışma sistemini anlattı. Başkan Arslan; "Pandemi sürecinde biz kurum olarak elimizden geldiğince tedbirleri artırarak hem çalışan personelimizin sağlığını hem de üyelerimizin sağlığını göz önünde bulundurarak teknolojiyi takip ederek böyle bir sistem kurduk. Ekrana yüzünüzü okuttuğunuzda maskeniz var ise ateşinizi ölçmekte, yüzünüzde maske yoksa uyarmakta ve herhangi bir eksiklik olduğunda da turnikeyi açmamaktadır. Gelen misafir veya üyelerimizin ateşinin yüksek olması, kurallara uymaması durumunda sistem uyarıda bulunuyor. Allah göstermesin, pandemi döneminde belirli bir çalışanla hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğer pandemi kaynaklı herhangi bir sıkıntı olursa işleyişimizi sıkıntıya düşürmemek için böyle bir çözüm ürettik. Nazilli Ticaret Odası ilklerin öncüsü bir oda olarak böyle bir uygulamayı da ilk kez başlatan oda oldu. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Sağlığımızı göz önünde bulundurularak bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor
NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor
NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor
NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor

Ticaret, Nazilli, Aydın, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı         
19:59
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei