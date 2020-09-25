NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor - Son Dakika

NTO'ya maskesiz veya yüksek ateşle girilemiyor

AYDIN - Aydın'da sorumluluk alanı en geniş Oda olarak bilinen Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölgenin ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da son teknolojiyi hizmetlerinde de kullanıyor. Dün itibariyle uygulamaya konan son yeniliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Nazilli Ticaret Odası'na girişler teknoloji kontrolünde yapılıyor.

Oda hizmet binası girişinde uygulamaya konan görüntülü turnike sistemi ile pandemi ile mücadelede bir adım daha öne geçen Nazilli Ticaret Odası'na girişlerde ayak ve el dezenfektesi, maske kullanımı ve vücut ateş ölçümleri görüntülü sistemlerle yapılıyor. Oda personeli başta olmak üzere odadan hizmet alan üye ve ziyaretçiler tarafından büyük takdir gören uygulama sayesinde odadaki hizmetlerin aksamaması amacıyla hem çalışanların hem de misafirlerin sağlığı en üst düzeyde koruma amaçlanmış.

Uygulamanın dikkat çekici ve güvenilir olduğunu ifade eden misafirlerden Melike Küçüksakallı; "Ticaret odasında yapılan bu uygulama hem güvenlik hem de pandemi açısından çok iyi olmuş. Yüz tanımaya kadar her şeyi düşünülmüş olan bu sistem sayesinde güvenle gelerek işimizi yapabiliyoruz. Oda yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Üyelerden Zekeriya Arıcıoğlu da konuşmasında, "Başkanımız sağ olsun bu sıkıntılı dönemde böyle bir teknolojik altyapı kurarak sağlığımızı düşündüklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda cihaz sayesinde maskesiz veya ateş ölçmeden içeri alınamıyoruz. Her şekilde bizim maske takmamızı zorunlu kılıyor. Ateşimizin ölçülmesinden sonra kapı açılabiliyor. Bu uygulamayı Nazilli'ye getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bölgede birçok yeniliğe imza atan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise uygulamadan söz ederek çalışma sistemini anlattı. Başkan Arslan; "Pandemi sürecinde biz kurum olarak elimizden geldiğince tedbirleri artırarak hem çalışan personelimizin sağlığını hem de üyelerimizin sağlığını göz önünde bulundurarak teknolojiyi takip ederek böyle bir sistem kurduk. Ekrana yüzünüzü okuttuğunuzda maskeniz var ise ateşinizi ölçmekte, yüzünüzde maske yoksa uyarmakta ve herhangi bir eksiklik olduğunda da turnikeyi açmamaktadır. Gelen misafir veya üyelerimizin ateşinin yüksek olması, kurallara uymaması durumunda sistem uyarıda bulunuyor. Allah göstermesin, pandemi döneminde belirli bir çalışanla hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğer pandemi kaynaklı herhangi bir sıkıntı olursa işleyişimizi sıkıntıya düşürmemek için böyle bir çözüm ürettik. Nazilli Ticaret Odası ilklerin öncüsü bir oda olarak böyle bir uygulamayı da ilk kez başlatan oda oldu. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Sağlığımızı göz önünde bulundurularak bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.