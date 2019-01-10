Son Dakika Haberleri: Ntso Başkanı Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Ntso Başkanı Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

57 dakika önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ntso Başkanı Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Parmaksız, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

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