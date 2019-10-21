Son Dakika Haberleri: NTSO Başkanı Parmaksız'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel NTSO Başkanı Parmaksız'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

NTSO Başkanı Parmaksız'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

54 dakika önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

NTSO Başkanı Parmaksız'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Parmaksız, gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden, vatandaşların haber alma ihtiyacını karşılayan, gelişmeleri ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan, özveri ve feragat gerektiren, toplumun gözü kulağı niteliğindeki en kutsal mesleklerin başında geldiğine dikkat çekti. Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Parmaksız, "Günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren basın yayın ve medya faaliyetleri, bu alanda çalışan binlerce insanın emeği ve alın teri, her şeyden önemlisi de gazetecilerimizin her yerde ve her koşulda haber üretme azmi sayesinde toplumların gözü, kulağı olmaya devam etmektedir. Bu zor ve fedakarlık isteyen mesleği en iyi şekilde yerine getiren başta Nevşehir'deki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Gazeteciler Günü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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