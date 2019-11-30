Son Dakika Haberleri: NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü
Son Dakika Güncel NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü - Son Dakika

NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü

6 saat önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurul Başkanları'nı ve üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü, System.String[]

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurul Başkanları'nı ve üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.


Geçtiğimiz günlerde Genç Girişimciler Kurulu tarafından NTSO himayesinde yapılan Kurumsallaşma ve Aile Anayasası temalı panel hakkında konuşan Parmaksız, böyle panellerin yaygınlaşması gerektiğini, İlimize olan katkılarını vurguladı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları'nın tüm proje ve faaliyetlerine destek vermeye hazır olduğunu belirten NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Parmaksız, "Planlanan ve tamamlanma aşamasında olan projelerinizde her zaman yanınızdayız" dedi. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren panelde verdiği destek sebebiyle Arif Parmaksız'a teşekkürlerini iletti. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan'ı Gülper Gündüz Yassı da planladıkları ve son aşamaya getirdikleri projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirten Parmaksız, "Nevşehir'deki yeni girişimcilere verdiğiniz destek bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Firmaların kurumsallaşması da modern çağın bir gereğidir. Bu konudaki çalışmalarınızın devamını bekliyoruz." Dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 16:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]