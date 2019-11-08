Son Dakika Haberleri: NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı
Son Dakika Güncel NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı

NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı

7 saat önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

NTSO Başkanı Parmaksız, Mevlid Kandilini kutladı, System.String[]

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Parmaksız, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) dünyamıza teşriflerinin yıl dönümünü idrak ederken, bu mübarek günün İslam aleminin ve ülkemizin barış ve huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyorum" diyerek başladığı mesajında şunları söyledi: " Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir. Bu güzel gecede yapılan duaların ve iyiliklerin de önemi çok büyüktür. Bu vesile ile Nevşehirli hemşerilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Arif Parmaksız, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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