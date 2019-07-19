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NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir'in il oluşunun 65.yıldönümü mesajı yayımladı

1 saat önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkan Parmaksız Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir'in il oluşunun 65.yıldönümü mesajı yayımladı, System.String[]
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkan Parmaksız Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

NTSO Başkanı Parmaksız yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

"Nevşehir Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmuştur. Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda yer alan Nevşehir İlimiz hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa, hem de volkanik yapılarla çevrili olması nedeniyle oluşan eşsiz tabiat harikası coğrafyaya sahiptir. Sosyal barışı ile Türkiye'ye ve dünyaya model olmuş, ülkemizin kültür ve inanç turizminin merkezlerinden biri olan güzel ilimizde Nevşehirli olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

İlimizin yatırım çekmesi, tanıtımı, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Nevşehir'in il oluşundan bugüne kadar geçen sürede sanayi, üniversite ve turizm alanlarında büyük gelişimler göstermektedir. İlimizi her yönüyle daha yukarılara taşımak için üyelerimizle uyum ve istişare içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir. Bu duygularla Nevşehirimizin il oluşunun 65.'inci kuruluş yıldönümünü kutlar; İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Saygıdeğer Nevşehirli hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım." - NEVŞEHİR
Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
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