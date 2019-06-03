Son Dakika Haberleri: NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
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NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

33 dakika önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı, System.String[]
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Parmaksız mesajında, "Milletçe güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve şehrimize, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım." Dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Nevşehir, Ramazan Bayramı, Güncel
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