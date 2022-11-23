5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları - Son Dakika
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5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları

23.11.2022 05:31

NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 şiddetinde yaşanan ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Yıldırım'ın soğuk kanlılığını koruması dikkatlerden kaçmadı.

Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5.9 büyüklüğünde ölçülen deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ ve çevrelerinde de hissedildi. Birçok insanı sokağa döken deprem NTV canlı yayınında da hissedildi.

SOĞUK KANLILIĞINI KORUDU

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım soğuk kanlılığını korudu.

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Deprem, Ntv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları - Son Dakika


Son Dakika
05:24 5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları
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SON DAKİKA: 5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan NTV spikerinin zor anları - Son Dakika
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