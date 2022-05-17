Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybetti

17.05.2022 21:58
Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybetti

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yurt, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden, 39 yaşındaki NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti.

Yurt'un ölümünün ardından NTV yayımladığı haberde, "Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız" dedi.

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin ekran yüzü spiker Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

NTV: UNUTMAYACAĞIZ

Yurt'un ölümünün ardından NTV, yayımladığı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye onu güler yüzü, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Yakından tanıyanlarsa kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anlattı. Mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlü bir savaşçıydı, direndi, hem de çok direndi. Özlem, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı. Türkiye birçok haberi onun sesinden duydu. NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu. Mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırıldı. 9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi. Hastalık teşhisi 4 yıl önce koyuldu. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti. Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız ne demek, unutmayacağız."

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Güncel Ntv Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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