NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

NTV spikeri Seda Öğretir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın

NTV spikeri Seda Öğretir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öğretir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" adlı fotoğrafı seçen Öğretir, fotoğrafa hikayesini bilmeden bakıldığında ilk verdiği duygunun deprem enkazından kurtarılmaya çalışılan çocuk olduğunu söyledi.

Çocuk ve depremin kendisini oldukça etkilediğini kaydeden Öğretir, "Bizim deprem hikayelerimiz çok olduğu için ilk anda çok etkiliyor. Ama fotoğrafın hikayesine baktığımız zaman savaştan en çok zarar gören yine çocuklar Suriye'de. Yıllardır aynı şeyi yaşıyorlar." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafını oylayan Öğretir, "Ben Gaziantep'te bunları yol kenarından ve tepeden görmüştüm. O hali de çok güzeldi, kırmızı şeritler halinde. Aslında bakınca kurutmalıklar olduğunu anlamak çok zor. Ama içine girilebileceğini, içinde bir çocuğun yürüyebileceğini, hatta fotoğrafının çekileceğini hiç düşünmezdim. Çok hoşuma gitti." dedi.

Spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı karesini seçen Seda Öğretir, paralimpik yüzücülerin başarılı olduğunu dile getirdi.

Beytullah'ın da haberlerini gururla aktardıklarını belirten Öğretir, "Sümeyye Boyacı da vardı. Beni çok etkilemişti. 'Benim görünmeyen kanatlarım var' demişti. Bence hepsinin öyle. Beytullah'ın da görünmeyen kanatları var, o yüzden o kadar iyiler." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, Deprem, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul-rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının eski nişanlısı konuştu
Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir

Son Dakika Haberleri
15:54 Tirmizi'nin el yazması eserleri bir kitapta toplanacak - Son Dakika
15:54 Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan - Son Dakika
15:48 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
15:48 Gençlik ve Spor Bakanlığından tepki çeken ödülle ilgili açıklama - Son Dakika
15:48 Kaş'ta AK Parti delege seçimleri - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NTV spikeri Seda Öğretir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]