NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya'nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin başı sağ olsun. NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yurt'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, NTV ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.