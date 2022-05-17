NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları

17.05.2022 23:25
NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya'nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin başı sağ olsun. NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yurt'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, NTV ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti Vali Seymenoğlu, Isparta'ya güllerle veda etti
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Hizb-i İslami Partisi, Özlem Sarıkaya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları - Son Dakika


Son Dakika
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 23:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement