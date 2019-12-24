NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret - Son Dakika

NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret

5 saat önce

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.

NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret, System.String[]

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.


Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) temsilcisi Faruk Kahriman ve beraberindekiler Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'te desteklerinden dolayı teşekkür etti. NUDER Temsilcisi Kahriman yaptığı açıklamada, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite öğrencisi olan yurt dışından gelmiş 600 öğrenciye maddi ve manevi destek sağlayan derneğimize katkılarından dolayı Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü' ye teşekkür ederiz" dedi.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü eğitim-öğretim alanında öğrencilere destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretleri için NUDER temsilcilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Nevşehir, Uçhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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