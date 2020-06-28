Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi - Son Dakika

Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü.

DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği alınan öğrenci, 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

Denizli'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Kent genelinde 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecekler velileri ile erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Sınav öncesi okul dışında veliler yoğunluk oluşturdu. AYT için sınav yerlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Bina girişinde el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafeye uymayanlara uyarılarda bulundu.

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TRAFİK POLİSİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Çameli ilçesinden tek başına kent merkezine sınav için gelen ve nüfus cüzdanını kaybeden Ahmet Buğra Demirci, motosikletli trafik polislerinden yardım istedi. Motosiklete bindirilen öğrenciye kask takılarak Pamukkale Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği verilen Demirci, tekrar polisler tarafından sınava gireceği Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne götürüldü. Demirci, AYT'nin başlamasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nüfus cüzdanının kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi - Son Dakika

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