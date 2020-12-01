Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım Programı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını yeni nesil çipli kimlik kartı ile değiştirdiklerini bildirdi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dijital arşiv projesinin tanıtıldığı görselin izlendiği programın açılışında konuşan Soylu, dijital çağın 30 yıllık mazisi bulunduğunu, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki makası kapattığını söyledi.

21. yüzyılın başında değişimi bir strateji olarak belirleyen Türkiye'nin önce altyapısını geliştirdiğini, sonra da altyapısının gücüyle hem üretmeye, hem de kronik sorunlarını çözmeye başladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bugün dijital altyapılarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Soylu, Türkiye'nin havaalanları ve hastanelerinin dünya standartlarında olduğunu vurguladı.

PKK terör örgütünün bugün içerideki toplam sayısının 320 olduğunu, trafik kazalarında 2015 yılında yıllık 7bin 530 can kaybı yaşanırken, bugün bu sayıyı 4 bin 930'un altına çekildiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede özellikle sentetik ve doğal uyuşturucu arzının zirve yaptığı bu yüzyılda, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı kapattığı, hatta teknolojik olarak öne geçtiği bir diğer çalışma alanının da nüfus ve vatandaşlık hizmetleri olduğunu ifade eden Soylu, geçmişte Türkiye'nin önüne bakabilmek yerine sadece ayağının önüne bakabildiğini, istikrarsızlık ve güvensizliğin hakim olduğunu belirtti.

Yine geçmişte vatandaşların saatlerce nüfus kuyruklarında beklediğini hatırlatan Soylu, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada yaşayan ülkeler olduğunu söyledi.

Çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Mesela bir devletin vatandaşına sunduğu en temel hizmet olan kimlik kartlarında, yeni nesil cipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirmeyi başardık. 60 milyon 591 bin. Bunun yanı sıra 2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık."

"10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik"

Önceden her işlem için ayrı ayrı parmak izi verilirken şimdi tek parmak izi ile bu işlemlerin yapılabildiğini vurgulayan Soylu, halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabildiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede de şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aşmıştır. Tabii bu dönüşümün zeminini oluşturan proje, altını çizerek söylüyorum, MERNİS Projesi'dir. Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS Projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-devlet projelerinden birisidir ve bugün 1084 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. Bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz elektronik kimlik doğrulama sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı vermektedir. Onun da pilot uygulamasını noterlerde ocak ayı içerisinde başlıyoruz. Daha sonra başka kurumlar..."

Türkiye mağduriyetten kurtulacak

Türkiye'nin bu sayede dolandırıcılık ve sahtecilik gibi bir çok mağduriyetten kurtulacağının altını çizen Soylu, "Kamu kurumları dahil olmak üzere bütün her yerde ufak bir cihaz belki de devletin yeni bir adım atmasını sağlıyor. Bu uygulamadan Hazine ciddi bir gelir elde sağlıyor." diye konuştu

Süleyman Soylu, projenin hem doğruluğu tespit hem de devlet için gelir kapısı olacağına dikkati çekti.

Önemli bir diğer projenin ise daha önceden hayata geçirdikleri ve kısa adı KPS olan kimlik paylaşım sistemi olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Bu sistem, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından, 7/24 esasıyla, online olarak ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet verebilmesini sağlamaktadır. Aslında hepimizin, farklı kamu kurumlarından aldığımız hizmetler sırasında istifade ettiğimiz, günlük hayatımızı kolaylaştıran bir altyapı projesidir. Halen 718'i ücretli olmak üzere toplam 2 bin 5 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. Sadece 2020 yılı içinde bu sistemden 22 milyar sorgu yapılmıştır."

Mekansal Adres Kayık Sistemi (MAKS) hakkında da bilgi veren Soylu, sistemin, sözel veri tabanının coğrafi bilgi teknolojisiyle harita tabanlı mekansal yapıya dönüştürüldüğü ve mekansal adres verilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla entegre içerisinde olduğu bir sistem olduğunu anlattı.

Söz konusu sistemi afet ve asayiş olayları ile şüpheli aramalarında, adres sorgulamalarında ve daha pek çok konuda etkili şekilde kullanabildiklerini vurgulayan Soylu, "Halen 60 il 1216 yetkili idare ve toplam 13 milyon 922 bin 531 yapı, bu sisteme entegre edilmiş durumdadır." dedi.

Soylu, 2021 yılının sonunda bu projeyi başarıyla tamamlamış olacaklarını bildirdi.

e-tescil projesi

Bunlara ek olarak, e-tescil projesi kapsamında doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarının bildirimi ve bunlara ilişkin işlemlerin de nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapıldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, şu bilgiyi verdi:

"Halihazırda e-doğum uygulaması 20 ilde, bu yıl bunu tamamlamamız lazım; e-ölüm sistemi 81 ilin tamamında uygulanmaktadır. e-ölüm uygulamasının hayata geçirilmesi ile 468 bin vefat olayının 366 bini, yani yüzde 78'i sağlık kuruluşları tarafından aile kütüklerine tescil edilmiştir."

Soylu, 34 bin 457 adet doğum tescil işleminin de e-doğum sistemi üzerinden yapıldığını ve herhangi bir aksamının olmadığını, evlenme işlemlerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesini içeren e-evlenme uygulamasına yönelik alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını ve 2021'de faaliyete geçeceğini kaydetti.

(Sürecek)