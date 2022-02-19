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Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor

19.02.2022 19:08

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı, Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı, Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, uygulamayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenyurt'un Türkiye'nin en kalabalık ve en büyük ilçesi olduğunu belirterek, "Nüfus işlemlerinin yoğun olması nedeniyle özellikle Sayın Bakanımızın talimatlarıyla biz bu tırı Türkiye'de ilk defa Esenyurt'ta hizmete başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Mobil tıra gelen vatandaşların adres ve kimlik değişikliği, pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi tüm işlemlerini yaptırabildiğini aktaran Karagül, "Günlük yaklaşık 130-150 işlem yapılıyor. Biz de Esenyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde günlük ortalama 1200-1300 işlem yapıyoruz. Yüzde 10'un üzerinde bir katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Karagül, gün içerisinde Nüfus Müdürlüğü'ne gelemeyen, randevu alamayan vatandaşların ayaklarına bu hizmeti getirdiklerini, mobil tırdaki işlemlerin hafta sonu da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor

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İçişleri Bakanlığı, Vural Karagül, Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı Esenyurt meydanında vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika


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