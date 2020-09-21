Nüfus kağıdı ve ehliyet tek kartta - Son Dakika

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak.

Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu alarak yapılıyor.

(İHA)