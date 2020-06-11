Nüfus Müdürlüğü çalışanları sokağa atılan yavru kedilere sahip çıktı - Son Dakika

Nüfus Müdürlüğü çalışanları sokağa atılan yavru kedilere sahip çıktı
Karacabey Nüfus Müdürlüğü çalışanları, sokağa atılan ve annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı.
Karacabey Nüfus Müdürlüğü çalışanları, sokağa atılan ve annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı.
Karacabey Nüfus Müdürlüğü önündeki sokakta yeni doğmuş 3 yavru kedi gören Nüfus Müdürlüğü çalışanları, kediler için adeta seferber oldu. Kimin getirdiği, annelerinin nerede olduğu bilinmeyen kedileri Nüfus Müdürü Huriye Yalın ve ekibi sahiplendi. Nüfus Müdürü Huriye Yalın ve Nüfus Müdürlüğü çalışanları duyarlı davranışlarıyla takdir toplarken Yalın, sokak hayvanları konusunda herkesin aynı duyarlığı göstermesi gerektiği dile getirildi. Yalın, yavrulara şu anda geçici de olsa güvenli bir ortam sağlandığını söyleyerek, "Sevimli hayvanlarımızı geçen hafta Müdürlüğümüzün kapı önünde bulduk. Kimin bıraktığı bilinmiyor. Sahipsiz kalan yavrulara sahip çıktık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yavru kediler için seferber olduk. Öncelikle kalacakları bir yuva yaptık ve biberonla beslemeye başladık. Daha sonra veterinerliğe götürdük. Sağlık durumları çok iyi. Hayvanlara şefkat ve merhametle yaklaşmayı emreden bir dinin insanları olarak mutluyuz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:32 Kaynak: İHA
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