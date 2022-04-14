Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor - Son Dakika

Dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde sırada yer alanların neredeyse tümünün yabancı isimli olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

O fotoğraf sosyal medyada da tepkilerin nedeni oldu. Sosyal medyada "İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü mü? Yoksa Halep Nüfus Müdürlüğü mü?" gibi yorumlar yapıldı.

KURUMDAN TEPKİLER SONRASI SANSÜR KARARI

Fotoğrafın gündem olmasıyla Başakşehir İlçe Nüfus müdürlüğü bugün isimlere sansür uygulama kararı aldı. Yeni uygulamayla isim ve soy ismin sadece baş harflerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.