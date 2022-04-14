Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor - Son Dakika
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Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor

14.04.2022 17:08
Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor

Sosyal medya İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen görüntüyü konuşuyor. Sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olduğu iddiasıyla dün paylaşılan bir görüntü büyük tartışma yaratırken, fotoğrafın gündem olması sonrasında kurumun isimlere sansür uyguladığı yeni bir kare paylaşıldı. Müdürlük sıra ekranında isim ve soy isimlerin yalnızca baş harflerine yer verildiği görüldü.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde sırada yer alanların neredeyse tümünün yabancı isimli olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

O fotoğraf sosyal medyada da tepkilerin nedeni oldu. Sosyal medyada "İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü mü? Yoksa Halep Nüfus Müdürlüğü mü?" gibi yorumlar yapıldı.

Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

KURUMDAN TEPKİLER SONRASI SANSÜR KARARI

Fotoğrafın gündem olmasıyla Başakşehir İlçe Nüfus müdürlüğü bugün isimlere sansür uygulama kararı aldı. Yeni uygulamayla isim ve soy ismin sadece baş harflerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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Başakşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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