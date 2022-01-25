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Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı - Son Dakika

Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı

25.01.2022 16:57

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Nüfus Müdürlüğü'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Ehliyet işlemleri için müdürlüğe giden ve memurlarla tartışma yaşayan şahıs, önce kadın memura hakaret etti. Ardından onları ayırmaya gelen erkek memura ise kafa attı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaş adeta dehşet yaşattı. İlk başta görevli kadın memura hakaretler savuran E.C., daha sonrasında olayı yatıştırmaya gelen ve kendisini sakinleştirmek isteyen memura da kafa atarak saldırıda bulundu. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alınırken de; "Dünkü mahkumum yarın serbest kalırım, bunun yarını da var" diyerek tehditlerde bulundu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüğünde işlem yapmaya gelen vatandaş, ilk önce görevli kadın memura hakaretler etti, sonrasında kendisini sakinleştirmek isteyen memura saldırdı.

KADINA MEMURA HAKARET

Sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevini yapmaya çalışan kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı. Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

AYIRMAYA GELEN MEMURA KAFA ATTI

Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı. E.C. isimli vatandaş görevli memura kafa atarak darp etti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı. Ortalık bir anda karışırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri E.C.'yi gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEHDİTLER SAVURDU

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs "Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var" diyerek tehditlerine devam etti.

YORUMLAR (1)
  • Doğan Avcı: Merhaba. Vatandaşın yaptığı doğru değil. Ama bayan memurunda işi tam olarak yaptıği söylenemez. Sanki zoraki yapıyor gibi. Çoğu devlet dairelerinde aynı durum var maalesef. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Çerkezköy, Hisarcık, Tekirdağ, Hakaret, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı - Son Dakika
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