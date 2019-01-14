Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüğü'nden Biyometrik Fotoğraf Uyarısı

Nüfus Müdürlüğü'nden Biyometrik Fotoğraf Uyarısı

32 dakika önce

Isparta'da Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan kimlik, sürücü belgesi ve pasaport çıkartma işlemlerinde yaşanan standartlara uygun olmayan fotoğraf sorunları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına fotoğrafçılar bilgilendirilerek, vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermeleri...

Nüfus Müdürlüğü'nden Biyometrik Fotoğraf Uyarısı, System.String[]
Isparta'da Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan kimlik, sürücü belgesi ve pasaport çıkartma işlemlerinde yaşanan standartlara uygun olmayan fotoğraf sorunları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına fotoğrafçılar bilgilendirilerek, vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermeleri uyarısında bulunuldu.

Konuya ilişkin Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan T.C. Kimlik Kartı, Sürücü belgeleri ile Pasaport İşlemlerinde kullanılan biyometrik fotoğrafların standartlara uymaması ve kalitesinin düşük olması sebebiyle söz konusu belgeler basılamadığı ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması açısından fotoğrafların kalitesi ve standardı ile ilgili olarak Esnaf Odası ile görüşülerek fotoğraf stüdyolarının bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri, ICAO tarafından belirlenen standartlara uygun çekim yaptırmaları ve fotoğrafçılara yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

Açıklamada ayrıca, ICAO tarafından belirlenen standartlara ise şöyle yer verildi; "Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. Ebatı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır, kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olmalıdır." - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Isparta Valiliği, Isparta, Güncel
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