Nüfus müdürlüğü randevusuna gitmeyenler, 2 hafta yeni randevu alamayacak - Son Dakika
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Nüfus müdürlüğü randevusuna gitmeyenler, 2 hafta yeni randevu alamayacak

31.10.2022 12:03

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aldıkları randevuya gitmeyenlerin diğer vatandaşlar için mağduriyet oluşturduğuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Duyuruda, randevularına gitmeyenlerin 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacakları ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtildi.

"RANDEVUSUNA GELMEYENLER MAĞDURUTİYET YARATIYOR"

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

GELMEYENE, 2 HAFTA RANDEVU YOK

Duyuruda, gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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