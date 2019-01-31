Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüğündeki Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Nüfus Müdürlüğündeki Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Gaziantep'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli kadın memur ile sırada bekleyen kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nüfus Müdürlüğündeki Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Gaziantep'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli kadın memur ile sırada bekleyen kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Emine Yüce (30) ile sıraya geçmesi konusunda uyardığı kadın arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Çevredekiler müdahalesiyle sona eren kavganın ardından hastane giden ve darp raporu alan Yüce, kadından şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü önünde bir araya gelen Türk Büro-Sen Gaziantep Şubesi çalışanları yaşananları protesto etti.

Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, burada yaptığı konuşmada, olayı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan olayın tekrar etmemesini arzuladıklarını belirten Özbay, "Nüfus müdürlüklerinde görevli polis memuru veya güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Bu da olaylara davetiye çıkarmaktadır. İvedilikle bu kurumlarda polis ya da güvenlik istihdam edilmesi gerekmektedir." dedi.

Sendika tarafından paylaşılan görüntüde tartışma ve kavga anı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:45 Kaynak: AA

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