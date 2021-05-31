Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge - Son Dakika

Nüfus Müdürlüğünden Işık Ailesine Sürpriz Belge
31.05.2021 17:09
Vali Mehmet Alpaslan Işık, sürücü belgesini yenileme ve sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükleme işlemleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Mehmet Alpaslan Işık, sürücü belgesini yenileme ve sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükleme işlemleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müdürü Arif Cansaran ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Zahide Öğüt, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve hanımefendi Munise Işık'a doğum belgelerini takdim etti. Dahiliye Vekaleti Nüfus Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaşam süreçlerinin ilk belgesi olan doğum belgelerinin takdim edilmesiyle büyük bir sürpriz yaşadıklarını ifade eden Vali Işık ve hanımefendi Işık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cansaran ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Öğüt'e teşekkür ettiler.
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