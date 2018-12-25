Nüfus Müdürlüğünden Vatandaşlara "Seçim" Uyarısı

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İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Aziz Önal, yerel seçimlerde uygulanacak seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu
tarafından yürürlüğe girmesiyle vatandaşları bazı konularda uyardı.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Önal, makamında düzenlendiği basın toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde uygulanacak seçim takviminin YSK tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Ev adreslerini değiştirdikleri halde bugüne kadar yeni adresini beyan etmemiş vatandaşların en geç 17 Ocak 2019'a kadar yeni adreslerini Nüfus Müdürlüğüne beyan etmeleri gerektiğine dikkati çeken Önal, adres beyanında bulunmayanların seçmen listelerinde yer almayacakları için oy kullanamayacaklarını söyledi.
Vatandaşların, seçmen kütüklerinin muhtarlıklarda askıya çıkacağı 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında isimlerini kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Önal, şunları kaydetti:
"Seçmen kütüklerinde isimlerinin yer almaması durumda müdürlüğümüze başvurarak adres kayıtlarını kontrol ettirmeleri, varsa bir yanlışlık düzelttirmeleri gerekmektedir. Aksi halde oy kullanamazlar. Özellikle köylere adres beyanında bulunan ancak resen veya şikayet üzerine yapılan tahkikat sonucunda köylerde oturmadığı tespit edilerek adres kayıtları kapatılan vatandaşlarımızın en geç 17 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar Nüfus Müdürlüğünde adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. Bu şekilde adresleri kapatılan vatandaşlarımız yeni bir adres beyanında bulunmamaları durumunda oy kullanma imkanları bulunmaktadırlar."
Önal, YSK kararına göre 17 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılacak adres beyanlarının seçmen listelerinde yer almayacağını da sözlerine ekledi.