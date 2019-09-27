Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüğüne bebek bakım odası
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Nüfus Müdürlüğüne bebek bakım odası

1 saat önce

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan bebek bakım odası faaliyete geçirildi.

Nüfus Müdürlüğüne bebek bakım odası, System.String[]

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan bebek bakım odası faaliyete geçirildi.


Afyonkarahisar'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde işlem yapmak için gelen bebekli anneler, işlemleri için bekledikleri esnada bazı zamanlar bebeklerinin bakımlarını ve emzirmeyi koridorda yapmak durumunda kalıyordu. Bu durumla sık sık karşılaşılması üzerine müdürlük bünyesinde bebek bakım odası oluşturuldu. İçerisinde bebek bakım masası, emzirme sandalyesi ve annelerin ihtiyacı ıslak mendil, peçete gibi malzemeler bulunan bebek bakım odası kuruma gelen bebekli annelere kolaylık sağlayacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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