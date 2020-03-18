Nüfus müdürlükleri acil haller dışında randevusuz müracaat kabul etmeyecek - Son Dakika

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak bugünden itibaren acil haller dışında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde randevusuz müracaatların kabul edilmeyeceğini duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda korona virüsü (Covid-19) ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacaktır." - MANİSA